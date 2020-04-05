«Интер» не сумел подписать новый контракт с Мартинесом. Игрок хочет уйти в «Барселону»
«Интер» не сумел договориться с аргентинским нападающим Лаутаро Мартинесом о продлении контракта. Об этом сообщает Sport.es.
По данным источника, миланский клуб предлагал Мартинесу удвоить зарплату. Таким образом, Мартинес получал бы € 4 млн в год, однако «Манчестер Сити», «Челси» и «Барселона» готовы платить около € 10 млн в год. Однако игрок мечтает играть в «Барселоне» с Лионелем Месси. «Интер» намерен запрашивать за трансфер футболиста 111 млн.
Лаутаро Мартинес перешёл из «Расинга» в миланский «Интер» в 2018 году. В нынешнем сезоне форвард забил 16 мячей и отдал 4 результативные передачи в 31 матче во всех турнирах на клубном уровне. Контракт Мартинеса с «Интером» рассчитан до 30 июня 2023 года.
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