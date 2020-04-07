Кто главный тренер современности — Пеп или Клопп? Разбираемся в новом шоу «Чемпионата»

Карантин закончится, и футбол вернётся. Но мы не в силах ждать, поэтому поднимем извечные футбольные темы в новом шоу «Жёсткий стык».
«Жёсткий стык» — это футбольные дебаты на заданную тему. Каждый раз мы выбираем двух оппонентов, которые готовы яростно отстаивать свою точку зрения. Они спорят в течение трёх раундов, а в конце зрители решают, кто был убедительнее.
В первом выпуске выясняем, кто же является главным тренером в современном футболе — Юрген Клопп или Хосеп Гвардиола? За немецкого творца чемпионского «Ливерпуля» выступает давний поклонник красных и комментатор «Окко Спорт» Филипп Кудрявцев. Оппонирует ему фанат Oasis, болельщик «Манчестер Сити» ещё «дошейховских» времён и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Дерунец.
Зрители могут решить судьбу спора простым голосованием. Нажимайте на значок в правом верхнем углу и отдавайте победу в каждом раунде наиболее убедительном оратору. Мыслями на предложенную тему можно делиться в комментариях под видео.
Настоящие дебаты на YouTube-канале «Чемпионата».
- 7 апреля 2020
-
10:29
-
10:23
-
10:00
-
10:00
-
09:52
-
09:45
-
09:30
-
09:21
-
08:30
-
07:50
-
07:33
-
06:59
-
06:23
-
05:28
-
04:54
-
03:55
-
02:26
-
02:05
-
01:45
-
01:29
-
01:01
-
00:57
-
00:55
-
00:52
-
00:49
-
00:47
-
00:45
-
00:40
-
00:04
- 6 апреля 2020
-
23:59
-
23:46
-
23:35
-
23:24
-
23:20
-
23:14