Кто главный тренер современности — Пеп или Клопп? Разбираемся в новом шоу «Чемпионата»

Карантин закончится, и футбол вернётся. Но мы не в силах ждать, поэтому поднимем извечные футбольные темы в новом шоу «Жёсткий стык».

«Жёсткий стык» — это футбольные дебаты на заданную тему. Каждый раз мы выбираем двух оппонентов, которые готовы яростно отстаивать свою точку зрения. Они спорят в течение трёх раундов, а в конце зрители решают, кто был убедительнее.

В первом выпуске выясняем, кто же является главным тренером в современном футболе — Юрген Клопп или Хосеп Гвардиола? За немецкого творца чемпионского «Ливерпуля» выступает давний поклонник красных и комментатор «Окко Спорт» Филипп Кудрявцев. Оппонирует ему фанат Oasis, болельщик «Манчестер Сити» ещё «дошейховских» времён и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Дерунец.

Зрители могут решить судьбу спора простым голосованием. Нажимайте на значок в правом верхнем углу и отдавайте победу в каждом раунде наиболее убедительном оратору. Мыслями на предложенную тему можно делиться в комментариях под видео.

Настоящие дебаты на YouTube-канале «Чемпионата».