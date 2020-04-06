Заболотный — подписчику: где дерево?

Нападающий «Сочи» Антон Заболотный ответил подписчику, который прокомментировал его участие в челлендже по футбольному фристайлу.
«А деревья разве так умеют?» — спросил подписчик.
«А где дерево? Я просто не заметил», — ответил форвард.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович и полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба запустили челлендж по футбольному фристайлу. Ибрагимович почеканил мяч, затем принял его на грудь и присел к земле. Французский хавбек продемонстрировал несколько финтов, а затем ногой переправил мяч в баскетбольную корзину. В челлендже приняла участие девушка-фристайлер Лиза Зимуш.
В нынешнем сезоне 28-летний Заболотный провёл 16 матчей в РПЛ, забил два гола и отдал три результативные передачи.
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