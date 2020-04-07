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Чемпионат Нидерландов может возобновиться в июне

Чемпионат Нидерландов может возобновиться в июне
Футбол / Прочие турниры 0

Королевский футбольный союз Нидерландов намерен доиграть сезон-2019/2020, несмотря на пандемию коронавируса, сообщает Voetbal International.

По информации источника, организация планирует возобновить турнир 19 июня. Ожидается, как минимум часть матчей будет проведена без зрителей. Отмечается, что союз будет следовать всем указаниям правительства Нидерландов.

Что касается Кубка Нидерландов, финал турнира планируют провести как можно позже, чтобы было больше шансов на проведение матча с болельщиками на стадионе. Плей-офф, вероятнее всего, будет проводиться в режиме одноматчевого противостояния. Если запланированное расписание будет реализовано, следующий сезон чемпионата Нидерландов начнётся 21 августа.

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