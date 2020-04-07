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«Реал» не планирует возвращать Роналду

«Реал» не планирует возвращать Роналду
Футбол / Испания 0

Мадридский «Реал» не собирается возвращать португальского нападающего Криштиану Роналду, который выступает за туринский «Ювентус», утверждает AS.

По данным источника, вероятность возвращения португальца в Мадрид практически равна нулю. Президент «Королевского клуба» Флорентино Перес по-прежнему высоко ценит форварда, но считает, что его время прошло. Новая стратегия «Реала» заключается в приобретении молодых футболистов, поэтому приоритетом для клуба является нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе.

В Италии полагают, что «Ювентус» может продать 35-летнего Роналду, так как у клуба, возможно, возникнет проблема с выплатой его зарплаты в связи с финансовым кризисом, вызванным пандемией коронавируса. Зарплата португальца в туринском клубе составляет € 31 млн в год.

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