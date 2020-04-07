Нани: цифры не лгут. Они говорят, что Роналду — лучший в истории

Полузащитник «Орландо Сити» Луиш Нани, ранее выступавший за «Манчестер Юнайтед», назвал нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду лучшим футболистом в истории.

«Одним из игроков, который действительно удивил меня и произвёл большое впечатление, был Пол Скоулз. Он был феноменален. Но моим фаворитом является Криштиану Роналду.

Лучший игрок за всю историю? Я видел очень многих, даже из прошлого, таких как Марадона, Пеле, но я бы выбрал своего спутника во многих битвах, с которым я так много выиграл. Того, кого я действительно уважаю.



Цифры не лгут, они показывают, что лучший — Роналду», — приводит слова Нани Sportsmole со ссылкой на Football Wave.

Напомним, 35-летний Роналду является пятикратным обладателем «Золотого мяча».