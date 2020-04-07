Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Нани: цифры не лгут. Они говорят, что Роналду — лучший в истории

Нани: цифры не лгут. Они говорят, что Роналду — лучший в истории
Футбол / Италия 0

Полузащитник «Орландо Сити» Луиш Нани, ранее выступавший за «Манчестер Юнайтед», назвал нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду лучшим футболистом в истории.

«Одним из игроков, который действительно удивил меня и произвёл большое впечатление, был Пол Скоулз. Он был феноменален. Но моим фаворитом является Криштиану Роналду.

Лучший игрок за всю историю? Я видел очень многих, даже из прошлого, таких как Марадона, Пеле, но я бы выбрал своего спутника во многих битвах, с которым я так много выиграл. Того, кого я действительно уважаю.

Цифры не лгут, они показывают, что лучший — Роналду», — приводит слова Нани Sportsmole со ссылкой на Football Wave.

Напомним, 35-летний Роналду является пятикратным обладателем «Золотого мяча».

Роналду запустил новый челлендж, предложив побить рекорд в упражнении на пресс
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020