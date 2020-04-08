Федун, Алекперов, Усманов, Абрамович — в топ-20 рейтинга Forbes среди россиян

Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг богатейших людей мира. В топ-20 среди россиян оказались несколько бизнесменов, имеющих отношение к футболу.

Владелец «Спартака» Леонид Федун занял в рейтинге 20-е место с состоянием в $6,4 млрд. В марте 2020 года «Спартак» сократил зарплату футболистам на 40%. Потери клуба от приостановки чемпионата РПЛ бизнесмен оценил в 500 млн рублей в месяц. Совладелец «Спартака» Вагит Алекперов занимает пятое место ($15,2 млрд).

На 17-м месте владелец «Монако» Дмитрий Рыболовлев ($6,6 млрд), на 13-м — бывший владелец «Анжи» Сулейман Керимов ($10 млрд). Владелец лондонского «Челси» Роман Абрамович занимает 10-е место с состоянием в $11,3 млрд. На 7-м месте бывший акционер лондонского «Арсенала» Алишер Усманов ($13,7 млрд). Сейчас он поддерживает тульский «Арсенал».