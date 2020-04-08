Федун, Алекперов, Усманов, Абрамович — в топ-20 рейтинга Forbes среди россиян

Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг богатейших людей мира. В топ-20 среди россиян оказались несколько бизнесменов, имеющих отношение к футболу.
Владелец «Спартака» Леонид Федун занял в рейтинге 20-е место с состоянием в $6,4 млрд. В марте 2020 года «Спартак» сократил зарплату футболистам на 40%. Потери клуба от приостановки чемпионата РПЛ бизнесмен оценил в 500 млн рублей в месяц. Совладелец «Спартака» Вагит Алекперов занимает пятое место ($15,2 млрд).
На 17-м месте владелец «Монако» Дмитрий Рыболовлев ($6,6 млрд), на 13-м — бывший владелец «Анжи» Сулейман Керимов ($10 млрд). Владелец лондонского «Челси» Роман Абрамович занимает 10-е место с состоянием в $11,3 млрд. На 7-м месте бывший акционер лондонского «Арсенала» Алишер Усманов ($13,7 млрд). Сейчас он поддерживает тульский «Арсенал».
- 8 апреля 2020
-
00:20
-
00:08
- 7 апреля 2020
-
23:52
-
23:35
-
23:30
-
23:12
-
23:04
-
22:50
-
22:35
-
22:31
-
22:11
-
22:05
-
21:54
-
21:54
-
21:32
-
21:29
-
21:09
-
20:54
-
20:50
-
20:49
-
20:45
-
20:18
-
20:07
-
19:54
-
19:41
-
19:29
-
19:12
-
19:11
-
18:54
-
18:54
-
18:35
-
18:25
-
18:12
-
18:10
-
17:55