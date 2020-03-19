Федун назвал цену на нефть катастрофической

Вице-президент «ЛУКОЙЛа» и владелец «Спартака» Леонид Федун поделился мнением о падении цены на нефть после выхода России из сделки ОПЕК+.



«Цена на нефть – катастрофическая. Да, сейчас коронавирус ударил по экономике. Но тот нефтяной шок, который произошёл, даёт цену примерно, по нашим подсчётам, от $ 20 до $ 25 минус от существующей цены. На совещании с Путиным никакая идея о выходе из сделки не обсуждалась. Хотя я знаю, что отдельные государственные компании её активно лоббировали. Даже те, кто лоббировал, не могли себе в страшном сне представить, что будут продавать нефть по $ 25.



В самой негативной ситуации окажутся Россия и Саудовская Аравия. И дальше вопрос их экономических возможностей, резервов и так далее, то есть это будет война на истощение, от которой выиграют США.



Население России не страдает от роста цены, но ничего не получает от её падения. А курс рубля, к сожалению, будет падать, никаких внятных причин, чтобы он дальше не падал, нет. Поэтому, скорее всего, реальные доходы упадут», — цитирует Федуна РБК.

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