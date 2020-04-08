Бундеслига хочет возобновить чемпионат, пуская на матчи 239 человек

Руководители Немецкого футбольного союза и Бундеслиги настроены на то, чтобы доиграть сезон-2019/2020, прерванный из-за пандемии коронавируса.
В Бундеслиге разработали план по пропуску людей на стадионы. На матчах будет разрешено присутствие 239 человек. Это сами футболисты, а также тренерский штаб и персонал в количестве максимум восьми человек. На трибуны пустят 30 пишущих журналистов и 36 сотрудников телевидения, а также четыре боллбоя. Каждый клуб получит возможность отправить на игру восемь представителей делегации — всего на трибуны попадут 113 зрителей. Присутствие болельщиков первое время будет исключено.
Бундеслига, как и другие крупные соревнования, приостановлена из-за эпидемии COVID-19. После 25 туров с 55 очками лидирует «Бавария».
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