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Бундеслига хочет возобновить чемпионат, пуская на матчи 239 человек

Бундеслига хочет возобновить чемпионат, пуская на матчи 239 человек
Футбол / Германия 0

Руководители Немецкого футбольного союза и Бундеслиги настроены на то, чтобы доиграть сезон-2019/2020, прерванный из-за пандемии коронавируса.

В Бундеслиге разработали план по пропуску людей на стадионы. На матчах будет разрешено присутствие 239 человек. Это сами футболисты, а также тренерский штаб и персонал в количестве максимум восьми человек. На трибуны пустят 30 пишущих журналистов и 36 сотрудников телевидения, а также четыре боллбоя. Каждый клуб получит возможность отправить на игру восемь представителей делегации — всего на трибуны попадут 113 зрителей. Присутствие болельщиков первое время будет исключено.

Бундеслига, как и другие крупные соревнования, приостановлена из-за эпидемии COVID-19. После 25 туров с 55 очками лидирует «Бавария».

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