Йозеф Блаттер отрицает факт дачи взяток при выборе стран-хозяек ЧМ-2018 и 2022

Бывший президент Международной федерации футбола Йозеф Блаттер прокомментировал информацию о коррупции при выборе стран хозяек чемпионатов мира 2018 и 2022 года. В 2018 году турнир прошёл в России, в 2022 его примет Катар.

«В основе исполкома ФИФА лежало исключительно джентльменское соглашение. Вот и всё», — приводит слова Блаттера France24.

Ранее министерство юстиции США сообщило об обвинительном акте, поданном в Окружной суд Соединённых Штатов по восточному округу Нью-Йорка. В обвинении в частности говорится, что бывший вице-президент ФИФА Джек Уорнер получил взятку от России в размере $ 5 млн. Рафаэлю Сальгеро, который также был в исполнительном комитете ФИФА, обещали $ 1 млн в обмен на голосование за Россию.