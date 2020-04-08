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Йозеф Блаттер отрицает факт дачи взяток при выборе стран-хозяек ЧМ-2018 и 2022

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
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  • Даты проведения:
    14.06.2018—15.07.2018
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    32
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Йозеф Блаттер отрицает факт дачи взяток при выборе стран-хозяек ЧМ-2018 и 2022
Футбол / ЧМ по футболу 2018 0

Бывший президент Международной федерации футбола Йозеф Блаттер прокомментировал информацию о коррупции при выборе стран хозяек чемпионатов мира 2018 и 2022 года. В 2018 году турнир прошёл в России, в 2022 его примет Катар.

«В основе исполкома ФИФА лежало исключительно джентльменское соглашение. Вот и всё», — приводит слова Блаттера France24.

Ранее министерство юстиции США сообщило об обвинительном акте, поданном в Окружной суд Соединённых Штатов по восточному округу Нью-Йорка. В обвинении в частности говорится, что бывший вице-президент ФИФА Джек Уорнер получил взятку от России в размере $ 5 млн. Рафаэлю Сальгеро, который также был в исполнительном комитете ФИФА, обещали $ 1 млн в обмен на голосование за Россию.

В Кремле ответили Минюсту США, обвинившему Россию в даче взятки ФИФА
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