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В Кремле ответили Минюсту США, обвинившему Россию в даче взятки ФИФА

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
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  • Даты проведения:
    14.06.2018—15.07.2018
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    32
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В Кремле ответили Минюсту США, обвинившему Россию
В Кремле ответили Минюсту США, обвинившему Россию в даче взятки ФИФА
Футбол / ЧМ по футболу 2018 0

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, отреагировал на заявление Министерства юстиции США.

Ранее американское ведомство в обширном акте выдвинуло многочисленные обвинения в коррупции в ФИФА. В частности, сообщалось, что Россия и Катар при голосовании за право проведения чемпионата мира по футболу в 2018 и 2022 годах соответственно подкупили чиновников из организации.

«Мы читали в СМИ и не понимаем, о чём может идти речь. Россия получила право на проведение чемпионата мира абсолютно законно, а не за взятки. Россия провела лучший чемпионат мира в истории», — приводит слова Пескова «РБК-Спорт».

Победителем ЧМ-2018 в России стала национальная команда Франции, которая в финале обыграла сборную Хорватии.

Колосков прокомментировал заявление Минюста США, обвинившего Россию в даче взятки ФИФА
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