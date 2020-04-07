В Кремле ответили Минюсту США, обвинившему Россию в даче взятки ФИФА

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, отреагировал на заявление Министерства юстиции США.



Ранее американское ведомство в обширном акте выдвинуло многочисленные обвинения в коррупции в ФИФА. В частности, сообщалось, что Россия и Катар при голосовании за право проведения чемпионата мира по футболу в 2018 и 2022 годах соответственно подкупили чиновников из организации.



«Мы читали в СМИ и не понимаем, о чём может идти речь. Россия получила право на проведение чемпионата мира абсолютно законно, а не за взятки. Россия провела лучший чемпионат мира в истории», — приводит слова Пескова «РБК-Спорт».



Победителем ЧМ-2018 в России стала национальная команда Франции, которая в финале обыграла сборную Хорватии.

Колосков прокомментировал заявление Минюста США, обвинившего Россию в даче взятки ФИФА