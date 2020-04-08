«Давайте просто похлопаем легенде». Сборная России поздравила Акинфеева с 34-летием

Пресс-служба сборной России поздравила вратаря московского ЦСКА Игоря Акинфеева, которому сегодня, 8 апреля, исполнилось 34 года.

«Игорю Акинфееву – 34. Давайте просто похлопаем легенде», — говорится в официальном «твиттере» российской национальной команды.

Акинфеев выступал за сборную России с 2004 по 2018 год. Голкипер принял участие в 110 матчах и пропустил 95 голов. Наивысшими достижениями вратаря в национальной команде являются бронзовая медаль чемпионата Европы 2008 года, а также выход в четвертьфинал чемпионата мира — 2018.

В составе ЦСКА Акинфеев шесть раз становился чемпионом России, шесть раз выигрывал Кубок России, а семь раз — Суперкубок страны, а также становился обладателем Кубка УЕФА.