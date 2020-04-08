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84-летний футболист показал письмо от Фергюсона и обращение Сульшера

84-летний футболист показал письмо от Фергюсона и обращение Сульшера
Футбол / Англия 0

84-летний английский футболист Дикки Бортвик во время интервью с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Егоровым показал письмо, которое он получил от бывшего главного тренера «Манчестер Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона.

«Я только что получил письмо от Кэвина Бэнка, который рассказал о вас, Дикки. Это фантастика, что вы продолжаете регулярно играть в футбол в 75 лет. Я всегда советую друзьям, которые уходят на пенсию, чтобы они продолжали вести активную жизнь. Я верю, что это помогает не только физически, но также позволяет держать острый ум. Как говорят в футболе, чтобы голова могла думать, а ноги — танцевать. Дикки, уверен, что вы — пример для молодёжи, окружающей вас, и я желаю вам всего наилучшего в будущем», — говорится в письме легендарного тренера.

Бортвик показал также видеообращение от нынешнего главного тренера «красных дьяволов» Уле-Гуннара Сульшера.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

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