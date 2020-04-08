БАТЭ проиграл «Славии-Мозырь» в первом матче 1/2 финала Кубка Беларуси
В первом полуфинальном матче Кубка Беларуси «Славия-Мозырь» принимала БАТЭ. Встреча прошла на стадионе «Юность» в городе Мозырь и завершилась со счётом 1:0.
Единственный гол был забит уже в начале матча, на 11-й минуте. Его автором стал украинский защитник хозяев Юрий Пантя.
Ответный матч между БАТЭ и «Славией-Мозырь» состоится в Борисове 29 апреля.
Турнирная сетка Кубка Беларуси
Напомним, Беларусь остаётся единственной страной в Европе, где продолжают проходить матчи главного национального турнира. Практически все чемпионаты были приостановлены в связи с пандемией коронавируса. Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы были отложены на неопределённый срок. Евро-2020, который должен было пройти этим летом, состоится в 2021 году.
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