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БАТЭ проиграл «Славии-Мозырь» в первом матче 1/2 финала Кубка Беларуси

БАТЭ проиграл «Славии-Мозырь» в первом матче 1/2 финала Кубка Беларуси
Футбол / Прочие турниры 0

В первом полуфинальном матче Кубка Беларуси «Славия-Мозырь» принимала БАТЭ. Встреча прошла на стадионе «Юность» в городе Мозырь и завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол был забит уже в начале матча, на 11-й минуте. Его автором стал украинский защитник хозяев Юрий Пантя.

Ответный матч между БАТЭ и «Славией-Мозырь» состоится в Борисове 29 апреля.

Турнирная сетка Кубка Беларуси

Напомним, Беларусь остаётся единственной страной в Европе, где продолжают проходить матчи главного национального турнира. Практически все чемпионаты были приостановлены в связи с пандемией коронавируса. Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы были отложены на неопределённый срок. Евро-2020, который должен было пройти этим летом, состоится в 2021 году.

Кубок Беларуси. 1/2 финала. 1-й матч
08 апреля 2020, среда. 17:30 МСК
Славия-Мозырь
Мозырь
Окончен
1 : 0
БАТЭ
Борисов
1:0 Пантя – 11'
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