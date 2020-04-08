Кержаков — Кокорину: Шава по Курортному району уже третий день гуляет, ждёт кроссовки

Бывший нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Александр Кержаков пошутил про своего экс-одноклубника Андрея Аршавина.
Нападающий «Сочи» Александр Кокорин на своей странице в «Инстаграме» опубликовал фото с щенком английского бульдога. В комментариях Кержаков напомнил форварду о недавнем разговоре про кроссовки. «Шава по Курортному району уже третий день гуляет… ждёт кроссовки», — пошутил Кержаков.
Ранее Кокорин в прямом эфире в «инстаграме» с Кержаковым рассказал про кроссовки за $ 30 тыс. «Ты расскажи, где эти кроссовки. Потому что Аршавин мне до 12 ночи звонил и писал: «Кроссовки. Спроси про кроссовки», — сказал ему Кержаков. «Я просто не хотел шутить, но они на самом деле высокие, туда Шава весь может поместиться», — ответил Кокорин.
- 8 апреля 2020
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