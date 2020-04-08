Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Кержаков — Кокорину: Шава по Курортному району уже третий день гуляет, ждёт кроссовки

Кержаков — Кокорину: Шава по Курортному району уже третий день гуляет, ждёт кроссовки
Футбол / РПЛ 0

Бывший нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Александр Кержаков пошутил про своего экс-одноклубника Андрея Аршавина.

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин на своей странице в «Инстаграме» опубликовал фото с щенком английского бульдога. В комментариях Кержаков напомнил форварду о недавнем разговоре про кроссовки. «Шава по Курортному району уже третий день гуляет… ждёт кроссовки», — пошутил Кержаков.

Ранее Кокорин в прямом эфире в «инстаграме» с Кержаковым рассказал про кроссовки за $ 30 тыс. «Ты расскажи, где эти кроссовки. Потому что Аршавин мне до 12 ночи звонил и писал: «Кроссовки. Спроси про кроссовки», — сказал ему Кержаков. «Я просто не хотел шутить, но они на самом деле высокие, туда Шава весь может поместиться», — ответил Кокорин.

«В них весь Шава может поместиться». Кокорин рассказал про кроссовки за $ 30 тыс.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020