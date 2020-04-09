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Фердинанд рассказал, что был близок к переходу в «Барселону» в 2008 году

Фердинанд рассказал, что был близок к переходу в «Барселону» в 2008 году
Футбол / Англия 0

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд рассказал о несостоявшемся переходе в «Барселону» в 2008 году.

«Это было близко. Мой агент вёл переговоры, а я пообщался с Райкардом прямо в тоннеле после нашего матча, когда мы сыграли 0:0. Я всегда говорил, что хотел уехать играть за границу, и меня могли остановить только успехи на родине. Мне повезло оказаться в таком великом клубе, как «Манчестер Юнайтед», и уйти оттуда было практически невозможно.

Мы в итоге победили «Барселону», а затем выиграли Лигу чемпионов. Зачем мне было уходить из стана чемпиона Европы в команду, находившуюся в стадии перестройки? В тот момент Хави, Иньеста и Месси не были теми же футболистами, что и спустя три или четыре года», — цитирует Фердинанда Goal.com со ссылкой на BT Sport.

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