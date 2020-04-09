Защитник сборной Португалии: Роналду любит Мадрид. Не удивлюсь, если он вернётся в «Реал»
Защитник «Лилля» и сборной Португалии Жозе Фонте заявил, что не будет удивлён, если нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду вернётся в мадридский «Реал».
«Я знаю, что он любит Мадрид, это точно. Понятно, что он любит сам «Реал», это один из самых больших клубов в мире, если не самый большой. Там у него осталось очень-очень много друзей, он всегда придерживает дверь открытой. Я не удивлюсь, если он вернётся в «Реал Мадрид», – приводит слова Фонте talkSPORT.
В Италии полагают, что «Ювентус» может продать 35-летнего Роналду, так как у клуба, возможно, возникнет проблема с выплатой его зарплаты в связи с финансовым кризисом, вызванным пандемией коронавируса. Зарплата португальца в туринском клубе составляет € 31 млн в год.
«Реал» не планирует возвращать Роналду
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