«Пюник», который возглавляет Роман Березовский, опроверг слухи о ликвидации клуба

Ереванский «Пюник», главным тренером которого является Роман Березовский, опроверг слухи о ликвидации клуба. Об этом сообщает Armsport.

По данным источника, несколько дней назад в прессе появились слухи о расформировании «Пюника», однако в руководстве клуба эту информацию не подтвердили.

Нынешний сезон 45-летний Березовский начинал в должности помощника главного тренера «Сочи» Александра Точилина. После его отставки специалист временно исполнял обязанности главного тренера сочинского клуба. Во время карьеры футболиста Березовский выступал «Зенит», «Торпедо», «Динамо» и «Химки». В составе сборной Армении принял участие в 94 матчах.

Вице-президентом «Пюника» является бывший главный тренер ЦСКА, «Урала» и ряда российских клубов Александр Тарханов.