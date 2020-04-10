«Станет наградой вам женщина страстная». Нигматуллин опубликовал фото с женой

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин в своём «инстаграме» опубликовал фото с женой и сопроводил его стихотворением.
«Женскую душу почаще массируйте,
Голосом нежным, словами красивыми.
Ваши старанья не будут напрасными,
Станет наградой вам женщина страстная.
На фото я и Лена летом 2010 года», — написал Нигматуллин.
В комментариях на пост отреагировал экс-партнёр Руслана по московскому «Спартаку» Андрей Тихонов. Он написал следующее: «За попу держи крепче».
Посмотреть фотографию можно на странице Руслана Нигматуллина в «Инстаграме».
В настоящее время практически все национальные чемпионаты в мире, среди которых Российская Премьер-Лига, приостановлены из-за пандемии коронавируса.
Ранее Нигматуллин высказался о поведении людей на фоне распространения COVID-19, когда во многих магазинах опустели полки.
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