Андрей Аршавин поработал курьером и доставил продукты болельщикам «Зенита» старше 65 лет

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин поработал курьером и помог «Зениту» доставить продукты болельщикам клуба старше 65 лет.

«Сегодня мы запустили бесплатную доставку продуктов для болельщиков старше 65 лет и маломобильных групп населения.



Нашего курьера зовут Андрей, перед сменой ему измерили температуру, выдали маску, перчатки и средства дезинфекции», — написали в «твиттере» петербургского клуба.

Посмотреть фотографию можно в «твиттере» «Зенита».

Аршавин также поделился фотографией на своей странице в «Инстаграме». «Бесплатная доставка!» — написал футболист.

Посмотреть фотографию можно на странице Андрея Аршавина в «Инстаграме».

Неделю назад клуб запустил доставку продуктовых наборов для ветеранов футбольного клуба «Зенит» старше 65 лет. Наборы уже были доставлены Алексею Стрепетову, Владимиру Савину, Вадиму Храповицкому, Василию Данилову, Михаилу Лохову и другим.