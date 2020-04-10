Андрей Аршавин поработал курьером и доставил продукты болельщикам «Зенита» старше 65 лет

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин поработал курьером и помог «Зениту» доставить продукты болельщикам клуба старше 65 лет.
«Сегодня мы запустили бесплатную доставку продуктов для болельщиков старше 65 лет и маломобильных групп населения.
Нашего курьера зовут Андрей, перед сменой ему измерили температуру, выдали маску, перчатки и средства дезинфекции», — написали в «твиттере» петербургского клуба.
Посмотреть фотографию можно в «твиттере» «Зенита».
Аршавин также поделился фотографией на своей странице в «Инстаграме». «Бесплатная доставка!» — написал футболист.
Посмотреть фотографию можно на странице Андрея Аршавина в «Инстаграме».
Неделю назад клуб запустил доставку продуктовых наборов для ветеранов футбольного клуба «Зенит» старше 65 лет. Наборы уже были доставлены Алексею Стрепетову, Владимиру Савину, Вадиму Храповицкому, Василию Данилову, Михаилу Лохову и другим.
- 10 апреля 2020
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