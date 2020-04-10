Кто главный тренер современности — Пеп или Клопп? Пытаемся понять в новом шоу «Чемпионата»

Карантин закончится, и футбол вернётся. Но мы не в силах ждать, поэтому поднимем извечные футбольные темы в новом шоу «Жёсткий стык».



«Жёсткий стык» — это дебаты на заданную футбольную тему. В каждом выпуске в них сходятся оппоненты, готовые яростно отстаивать свою точку зрения. В течение трёх раундов они спорят, а в конце зрители решают, кто был убедительнее.



В первом выпуске пытаемся понять, кто же является главным тренером в современном футболе — Юрген Клопп или Хосеп Гвардиола? За немецкого творца успеха «Ливерпуля» выступает давний поклонник красных и комментатор «Окко Спорт» Филипп Кудрявцев. В роли его оппонента выступает фанат Oasis, болельщик «Манчестер Сити» ещё с «дошейховских» времён и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Дерунец.



Зрители могут решить судьбу спора простым голосованием. Нажимайте на значок в правом верхнем углу и отдавайте победу в каждом раунде наиболее убедительном оратору. Мыслями на предложенную тему можно делиться в комментариях под видео.



Настоящие дебаты на YouTube-канале «Чемпионата».