«Зенит» составил сборную клуба по числу матчей в статусе капитана
Пресс-служба «Зенита» в «Твиттере» представила символическую сборную клуба из футболистов, которые провели наибольшее количество матчей в статусе капитана.
Голкипер: Вячеслав Малафеев (44).
Защитники: Доменико Кришито (54), Юрий Вернидуб (72), Бранислав Иванович (56), Александр Анюков (134).
Полузащитники: Анатолий Тимощук (86), Алексей Игонин (54), Мигел Данни (85), Владислав Радимов (116), Александр Спивак (37).
Нападающий: Владимир Кулик (75).
Фото можно посмотреть на странице «Зенита» в «Твиттере».
«Зенит», набрав 50 очков, возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги. В 22 встречах команда Сергея Семака одержала 15 побед, 5 раз сыграла вничью и потерпела 2 поражения.
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