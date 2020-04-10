«Зенит» составил сборную клуба по числу матчей в статусе капитана

Пресс-служба «Зенита» в «Твиттере» представила символическую сборную клуба из футболистов, которые провели наибольшее количество матчей в статусе капитана.

Голкипер: Вячеслав Малафеев (44).

Защитники: Доменико Кришито (54), Юрий Вернидуб (72), Бранислав Иванович (56), Александр Анюков (134).

Полузащитники: Анатолий Тимощук (86), Алексей Игонин (54), Мигел Данни (85), Владислав Радимов (116), Александр Спивак (37).

Нападающий: Владимир Кулик (75).

Фото можно посмотреть на странице «Зенита» в «Твиттере».

«Зенит», набрав 50 очков, возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги. В 22 встречах команда Сергея Семака одержала 15 побед, 5 раз сыграла вничью и потерпела 2 поражения.

Статистика игроков чемпионата России сезона-2019/2020.