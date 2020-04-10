Владислав Радимов: когда дал интервью с иронией, а напечатали всерьёз, выглядишь дураком

Тренер «Зенита-2», бывший полузащитник сборной России и «Зенита» Владислав Радимов вспомнил своё интервью с журналистом.
Радимов на своей странице в «Инстаграме» опубликовал видео, на котором корреспондент спрашивает его, как «Зениту» надо было забить три мяча. «Ногами, ***», — ответил ему футболист.
«Извините, но! Это же ещё и вопрос профессиональной этики журналистов? Понятно, после игры эмоции зашкаливают, такой мощный замес всего! А тут — вопросы… Хотя раньше-то всё было поспокойнее! Теперь из любого эмоционального интервью такое раздуть могут… Или наоборот — из радио или ТВ перепечатывают интервью в интернет, убирают твои оценки, смешки и шуточки. И выглядишь каким-то дураком, который вроде сказал с иронией — а напечатали тебя всерьёз.
Короче, помитинговал — и хватит. Я, вообще, люблю журналистов и дружу с ними. P.S. Не, ну а вы бы как ответили на вопрос: «Как надо было забить три мяча?» — написал под видео Радимов.
- 10 апреля 2020
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