У легендарного игрока «Ливерпуля» Кенни Далглиша выявлен коронавирус

Знаменитый футболист и тренер «Ливерпуля» Кенни Далглиш заразился коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба красных на официальном сайте клуба.

69-летнего шотландца доставили в больницу 8 апреля для лечения инфекции, которая требовала внутривенного введения антибиотиков. В соответствии с протоколом у него взяли анализ на COVID-19. Сегодня стало известно, что результат оказался положительным.

Сообщается, что у Далглиша не было симптомов заражения коронавирусом. До поступления в больницу легендарный игрок «Ливерпуля» добровольно самоизолировался дома со своей семьёй. Он находился в таком режиме дольше рекомендованного периода.

Кенни выступал за мерсисайдцев с 1977 по 1990 год. В качестве главного тренера работал в клубе с 1985 по 1991 год и с 2011-го по 2012-й.