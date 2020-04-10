У легендарного игрока «Ливерпуля» Кенни Далглиша выявлен коронавирус

Знаменитый футболист и тренер «Ливерпуля» Кенни Далглиш заразился коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба красных на официальном сайте клуба.
69-летнего шотландца доставили в больницу 8 апреля для лечения инфекции, которая требовала внутривенного введения антибиотиков. В соответствии с протоколом у него взяли анализ на COVID-19. Сегодня стало известно, что результат оказался положительным.
Сообщается, что у Далглиша не было симптомов заражения коронавирусом. До поступления в больницу легендарный игрок «Ливерпуля» добровольно самоизолировался дома со своей семьёй. Он находился в таком режиме дольше рекомендованного периода.
Кенни выступал за мерсисайдцев с 1977 по 1990 год. В качестве главного тренера работал в клубе с 1985 по 1991 год и с 2011-го по 2012-й.
- 10 апреля 2020
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