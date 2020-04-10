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Sky Sports составил символическую сборную АПЛ по статистическим показателям

Sky Sports составил символическую сборную АПЛ по статистическим показателям
Футбол / Англия 0

Английское издание Sky Sports составило символическую сборную игроков английской Премьер-лиги, опираясь лишь на их статистические показатели.

Издание вычисляло индивидуальный рейтинг футболистов по системе Power Rankings, отмечая 34 различных статистических параметра — от голов и результативных передач до заблокированных ударов и отборов. Например, каждый гол или выигранный матч добавляет футболисту очков рейтинга, а потеря мяча или промах с пенальти — убавляет. Эта методика позволила на каждой позиции определить лучшего.

В итоге символическая сборная приняла такой вид: Каспер Шмейхель («Лестер»), Трент-Александр Арнольд («Ливерпуль»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Джеймс Тарковски («Бёрнли»), Эндрю Робертсон («Ливерпуль»), Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»), Джеймс Мэддисон («Лестер»), Джек Грилиш («Астон Вилла»), Садио Мане и Мохамед Салах (оба – «Ливерпуль»), Рауль Хименес («Вулверхэмптон»).

Символическая сборная АПЛ по версии Sky Sports исходя из статистики

Символическая сборная АПЛ по версии Sky Sports исходя из статистики

Фото: skysports.com

10 лучших игроков согласно рейтингу Power Rankings

10 лучших игроков согласно рейтингу Power Rankings

Фото: skysports.com

На момент приостановки сезона большинство клубов АПЛ провели по 29 матчей. Турнирную таблицу возглавляет «Ливерпуль», который опережает ближайшего преследователя на 25 очков.

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