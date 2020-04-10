Уткин: государство, ты мне на кой? Напоминать про каких-то кипчаков?

Известный блогер Василий Уткин прокомментировал обращение президента России Владимира Путина, касающееся ситуации с пандемией коронавируса.

«Вопрос только один: государство, ты мне на кой? В данный момент. Я, в принципе, сам бы дома отсиделся, наверное. Я бы отсиживался дома во время других ситуаций, но я много лет и десятилетий всё скидываю и скидываю тебе долю своих заработков. Какую-то часть денег ты у меня забираешь само, и никогда я их больше не увижу, я имею в виду так называемый пенсионный фонд. И никто не увидит, совершенно очевидно.

Только это всё ради чего? Ради того, чтобы сейчас потёрли репу, напомнили мне про каких-то кипчаков и на этом разошлись? Я за свой счёт сижу дома, сам себя запер, ещё и за квартиру плачу, все налоги и так далее. Это то, ради чего я отстёгивал налоги каждый месяц лет 30? Я очень разочарован этим обстоятельством, мне такое государство не нужно», — заявил Уткин в эфире телеканала «Дождь».

Ранее Путин выступил с обращением перед губернаторами регионов, в котором обратился и ко всем россиянам. «Наша страна не раз проходила через серьёзные испытания: и печенеги её терзали, и половцы — со всем справилась Россия», — сказал глава государства.