Уткин: государство, ты мне на кой? Напоминать про каких-то кипчаков?

Известный блогер Василий Уткин прокомментировал обращение президента России Владимира Путина, касающееся ситуации с пандемией коронавируса.
«Вопрос только один: государство, ты мне на кой? В данный момент. Я, в принципе, сам бы дома отсиделся, наверное. Я бы отсиживался дома во время других ситуаций, но я много лет и десятилетий всё скидываю и скидываю тебе долю своих заработков. Какую-то часть денег ты у меня забираешь само, и никогда я их больше не увижу, я имею в виду так называемый пенсионный фонд. И никто не увидит, совершенно очевидно.
Только это всё ради чего? Ради того, чтобы сейчас потёрли репу, напомнили мне про каких-то кипчаков и на этом разошлись? Я за свой счёт сижу дома, сам себя запер, ещё и за квартиру плачу, все налоги и так далее. Это то, ради чего я отстёгивал налоги каждый месяц лет 30? Я очень разочарован этим обстоятельством, мне такое государство не нужно», — заявил Уткин в эфире телеканала «Дождь».
Ранее Путин выступил с обращением перед губернаторами регионов, в котором обратился и ко всем россиянам. «Наша страна не раз проходила через серьёзные испытания: и печенеги её терзали, и половцы — со всем справилась Россия», — сказал глава государства.
- 10 апреля 2020
-
22:54
-
22:47
-
22:33
-
22:12
-
21:59
-
21:55
-
21:33
-
21:22
-
21:11
-
20:40
-
20:37
-
20:14
-
20:08
-
19:54
-
19:39
-
19:36
-
19:17
-
19:11
-
19:06
-
18:44
-
18:34
-
18:32
-
18:25
-
18:15
-
18:09
-
18:07
-
18:02
-
17:55
-
17:45
-
17:42
-
17:20
-
17:20
-
16:58
-
16:52
-
16:41