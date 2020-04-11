СМИ: АЕК Карреры заплатил за болельщика штраф за нарушение карантина

Греческий АЕК заплатил штраф за болельщика, наказанного полицией за нарушение карантина по время пандемии коронавируса.

Молодой человек гулял по окраинному району Афин, чтобы посмотреть на стройку нового стадиона АЕК. Он был задержан полицейскими и оштрафован на € 150, сообщает Inaek.

Штраф за него заплатил президент АЕК Димитрис Мелиссанидис. Кроме того, болельщик получит абонемент на сезон-2020/2021. АЕК в данный момент возглавляет итальянский тренер Массимо Каррера, который в 2016 году привёл московский «Спартак» к чемпионскому титулу. АЕК после 26 туров занимает третье место в турнирной таблице чемпионата страны.

В Греции зафиксировано 2011 случаев заражения коронавирусом, 92 инфицированных скончались, 269 — выздоровели.