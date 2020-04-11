«Селтик» договорился с игроками и сотрудниками о снижении зарплат
«Селтик» на официальном сайте сообщил о достижении договорённости с игроками и сотрудниками клуба о снижении зарплат из-за коронавируса.
Зарплаты всему персоналу клуба, включая генерального директора, будут снижены в период с апреля по июнь 2020 года. На сколько именно будут снижены оклады, не сообщается.
Ранее стало известно, что многие клубы ведут переговоры с футболистами о снижении зарплат из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Аналогичных договорённостей уже достигли некоторые клубы Российской Премьер-Лиги, Серии А и Примеры.
Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). Вирусом заразилось более 1,7 млн человек в мире. Число погибших превысило 100 тысяч.
Читайте также
- 11 апреля 2020
-
09:32
-
09:18
-
08:53
-
08:30
-
08:30
-
08:26
-
07:05
-
06:36
-
06:08
-
04:57
-
04:47
-
04:26
-
04:10
-
03:45
-
03:34
-
03:03
-
02:53
-
01:53
-
01:36
-
00:56
-
00:53
-
00:18
-
00:08
- 10 апреля 2020
-
23:52
-
23:49
-
23:29
-
23:24
-
22:54
-
22:47
-
22:33
-
22:12
-
21:59
-
21:55
-
21:33
-
21:22
Партнерский контент