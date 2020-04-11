«Селтик» договорился с игроками и сотрудниками о снижении зарплат

«Селтик» на официальном сайте сообщил о достижении договорённости с игроками и сотрудниками клуба о снижении зарплат из-за коронавируса.



Зарплаты всему персоналу клуба, включая генерального директора, будут снижены в период с апреля по июнь 2020 года. На сколько именно будут снижены оклады, не сообщается.



Ранее стало известно, что многие клубы ведут переговоры с футболистами о снижении зарплат из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Аналогичных договорённостей уже достигли некоторые клубы Российской Премьер-Лиги, Серии А и Примеры.



Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). Вирусом заразилось более 1,7 млн человек в мире. Число погибших превысило 100 тысяч.