Владислав Радимов: надо объединять чемпионаты России и Беларуси

Тренер «Зенита-2», бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Владислав Радимов выразил мнение, что чемпионаты России и Беларуси стоит объединить.
«Понял! Надо объединять чемпионаты России и Беларуси. Топ будет», — написал Радимов на своей странице в «Твиттере».
«Мы уже как-то объединили. В ФК, году в 1995-м. На 1 апреля. Две бригады судей билеты сдали», — ответил ему известный блогер Василий Уткин.
«Ну так чувство юмора с того времени должно было подняться в наших странах», — заметил Радимов.
Ранее почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о трансляции матчей чемпионата Беларуси на российском телевидении.
Напомним, все европейские чемпионаты, кроме белорусского, приостановлены из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Приостановлены также розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы.
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