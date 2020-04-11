Владислав Радимов: надо объединять чемпионаты России и Беларуси

Тренер «Зенита-2», бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Владислав Радимов выразил мнение, что чемпионаты России и Беларуси стоит объединить.

«Понял! Надо объединять чемпионаты России и Беларуси. Топ будет», — написал Радимов на своей странице в «Твиттере».

«Мы уже как-то объединили. В ФК, году в 1995-м. На 1 апреля. Две бригады судей билеты сдали», — ответил ему известный блогер Василий Уткин.

«Ну так чувство юмора с того времени должно было подняться в наших странах», — заметил Радимов.

Ранее почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о трансляции матчей чемпионата Беларуси на российском телевидении.

Напомним, все европейские чемпионаты, кроме белорусского, приостановлены из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Приостановлены также розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы.