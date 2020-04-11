«Спартак» поздравил Ярцева с 72-летием. К поздравлениям присоединился Тихонов

Московский «Спартак» поздравил бывшего тренера и игрока команды Георгия Ярцева с днём рождения. 11 апреля ему исполнилось 72 года.

«Георгию Ярцеву — 72! Мы поздравляем Георгия Александровича с днём рождения, желаем счастья, крепкого здоровья, семейного благополучия, а также побед любимой команды!» — говорится в сообщении, опубликованном на странице «Спартака» в «Инстаграме».

К поздравлениям присоединился бывший капитан «Спартака» Андрей Тихонов. «С днём рождения!» — написал он в комментариях.

Ярцев сыграл за красно-белых 141 матч, забил 59 голов, в 1979 году завоевал с командой чемпионство. В качестве тренера привёл «Спартак» к золотым медалям чемпионата России 1996 года. Ярцев тренировал также сборную России. Тренер вывел команду в финальную часть чемпионата Европы 2004 года.