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Daily Mail: АПЛ не придётся возвращать € 422 млн Sky Sports, если сезон отменят

Daily Mail: АПЛ не придётся возвращать € 422 млн Sky Sports, если сезон отменят
Футбол / Англия 0

Несмотря на то, что руководители английского футбола настроены на возобновление сезона, АПЛ обсуждает с телекомпанией Sky Sports варианты взаимодействия на случай досрочного завершения чемпионата.

Как сообщает Daily Mail, Sky Sports не будет требовать от лиги вернуть все средства от продажи прав на телетрансляции, а постарается найти альтернативные способы возмещения ущерба. Рассматривается продление контракта ещё на год или показ дополнительных матчей в прямом эфире.

Общий объём обязательств Премьер-лиги перед владельцами прав на телетрансляции составляет € 867 млн, € 422 млн — доля Sky Sports. Есть риск, что АПЛ придётся вернуть иностранным вещателям € 388 млн, однако с ними также возможен компромисс.

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