Кандидат в президенты «Барселоны» заявил, что клуб находится под угрозой банкротства

Кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт выразил мнение, что клуб впереди ждёт тяжёлая перестройка, в связи с которой сине-гранатовые находятся под угрозой банкротства.

«В течение долгого времени мы предупреждали, что «Барселона» движется прямо к идеальному шторму. Клубу предстоит заменить лучшее поколение футболистов в своей истории, построить новый спортивный комплекс и бороться против публичных компаний с огромными финансовыми ресурсами.



Мы пережили осуждение клуба по делу Неймара, споры между игроками, сотрудниками, проверку по делу социальных сетей. Добавьте неустойчивую спортивную политику, разложение директората и существенное снижение доходов в связи с коронавирусом. Клуб находится под угрозой экономического и морального банкротства. Игра окончена», — сказал Фонт в интервью Mundo Deportivo.



Фонт является предпринимателем в сфере технологий, основатель управляющей компании Delta Partners. Именно он считается главным конкурентом Хосепа Бартомеу на предстоящих выборах клуба в 2021 году.

Ранее лидер каталонского клуба Лионель Месси принял участие в челлендже «Оставайся дома», продемонстрировав, как он чеканит рулон туалетной бумаги.