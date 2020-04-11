Представитель «Барселоны»: обвинений в коррупции не может быть, руководство работает чисто

Официальный представитель «Барселоны» Жозеп Вивес отреагировал на обвинения в коррупции в каталонском клубе.



Ранее бывший вице-президент «Барселоны» и один из шести руководителей клуба, Эмили Русо, который накануне покинул «Барселону», рассказал о финансовых махинациях в стане сине-гранатовых. Он сообщил о кражах из клубной казны.



«Слова Русо — абсолютная ложь. Для такого рода обвинений необходимы не просто домыслы, а доказательства. И их не существует, потому что руководство работает чисто. Ошибки возможны, но уголовное преступление — совсем другое дело. Никто не забирает средства из клубной казны», — приводит слова Вивеса AS.

Бывший вице-президент «Барселоны» рассказал о воровстве в клубе. Каталонцы отреагировали