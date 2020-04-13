Эдегор не хочет возвращаться в «Реал» по окончании сезона
Полузащитник «Реала» Мартин Эдегор, выступающий на правах аренды за «Реал Сосьедад», не хочет возвращаться в мадридский клуб по окончании сезона-2019/2020, сообщает Noticias de Gipuzkoa.
Напомним, арендное соглашение Эдегора рассчитано до конца сезона-2020/2021. По информации источника, 21-летний норвежский футболист уже уведомил «Реал» о желании остаться в клубе из Сан-Себастьяна ещё на один сезон. План Эдегора состоит в том, чтобы получать больше игровой практики в Примере, а затем вернуться в стан мадридской команды.
Ранее сообщалось, что руководство «сливочных» рассматривает возможность прерывания арендного соглашения с «Реалом Сосьедад».
В этом сезоне Эдегор в 23 матчах испанской Примеры забил 4 гола и отдал 6 результативных передач.
«Реал» может вернуть Эдегора из аренды в «Реале Сосьедад». Это будет стоить клубу € 4 млн
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