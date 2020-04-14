Кинокритик Долин: список Дзюбы — выбор настоящего народного героя

Кинокритик Антон Долин прокомментировал выбор лучших фильмов по мнению нападающего «Зенита» и национальной команды России Артёма Дзюбы.

В топ-6 картин 31-летний футболист включил «Храброе сердце», «Голую правду», «Мстителей», «Властелина колец», «Игры разумов» и «P.S. Я люблю тебя».

«Это выбор настоящего народного героя — голливудские коммерческие фильмы, посвящённые победе добра над злом: броские, яркие, полные пафоса. Они разные по жанру, что говорит о широком вкусе. Все эти фильмы рассчитаны на большую аудиторию, никто же не обязан иметь сложный и изысканный вкус в области, которая не является его профессиональной», — сказал кинокритик в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.