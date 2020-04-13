Артём Дзюба назвал 6 любимых фильмов. Среди них «Мстители»

Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба рассказал о своих любимых фильмах.



«1. «Храброе сердце». Это номер один для меня, всегда и навсегда!



2. «Голая правда» с Батлером — это очень крутая комедия, прямо прикольные отношения, как нужно себя вести с девчонками, и вообще. Комедия потрясающая, мне очень нравится!



3. «Мстители». Просто, мне кажется, космический фильм сам по себе, ничего такого не было даже рядом. По всем спецэффектам, по тому, как сумели передать супергероев — это фантастически!



4. «Властелин колец». Это тоже классика, которая очень крутая. Мне она очень нравится.



5. «Игры разумов» с Шоном Пеном и Мэлом Гибсоном. Затронуло, вот и всё.



6. «P.S. Я люблю тебя». Наверное, на шестом месте. Можно отодвинуть, таким бонусом», — сказал Дзюба пресс-службе «Зенита».

Артём Дзюба назвал 9 любимых книг. Среди них — «Гарри Поттер», «Ведьмак» и «Белый клык»