Артём Дзюба назвал 6 любимых фильмов. Среди них «Мстители»

Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба рассказал о своих любимых фильмах.
«1. «Храброе сердце». Это номер один для меня, всегда и навсегда!
2. «Голая правда» с Батлером — это очень крутая комедия, прямо прикольные отношения, как нужно себя вести с девчонками, и вообще. Комедия потрясающая, мне очень нравится!
3. «Мстители». Просто, мне кажется, космический фильм сам по себе, ничего такого не было даже рядом. По всем спецэффектам, по тому, как сумели передать супергероев — это фантастически!
4. «Властелин колец». Это тоже классика, которая очень крутая. Мне она очень нравится.
5. «Игры разумов» с Шоном Пеном и Мэлом Гибсоном. Затронуло, вот и всё.
6. «P.S. Я люблю тебя». Наверное, на шестом месте. Можно отодвинуть, таким бонусом», — сказал Дзюба пресс-службе «Зенита».
- 13 апреля 2020
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