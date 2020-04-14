Юран: боюсь, у нас начнутся штрафы по делу и без. Людей просто жалко

Главный тренер «Химок» Сергей Юран высказался о введении пропусков и штрафов за нарушение самоизоляции во время пандемии коронавируса.
«Я нахожусь всё время дома, выезжаю только вынести мусор и купить продукты. Что касается пропусков, мне не всё понятно. Если я сел на машину и еду до магазина, то что, я разве меньше контактирую с кем-то, чем если я иду по улице? На машине я изолирован, просто доехал, сходил в магазин и спокойно сел обратно. Сложновато это как-то. Если руководители страны и городов принимают такие законы, значит, следуют рекомендациям.
Главное, чего я боюсь: у нас начнутся штрафы по делу и без. Мне в этом плане просто жалко людей. Я сегодня слушал новости, и там обсуждали, что если появятся такие прецеденты, то нужно писать заявление, подавать в суд. Потом это рассмотрят и отменят. Это же не просто звонок сделать, объясниться, и всё хорошо. Это определённые процедуры. У нас уже даже сегодня стали штрафовать. С завтрашнего дня мы должны к этому относиться внимательнее, но штрафы почему-то полетели сегодня. У людей и так в финансовом плане сейчас не лучшие времена», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 14 апреля 2020
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