«Я хочу тебя унизить». Уткин вызвал Соловьёва на батл

Известный блогер Василий Уткин выступил с обращением к телеведущему Владимиру Соловьёву и вызвал его на батл.



«Как тебя много. Хлопотливая тётенька, мерзкая карлица, соловьиный помёт… А меня так мало. Но дело зашло слишком далеко. Я думаю, что нам пора встретиться по правилам Versus Battle. Честного словесного боя. Выходи, попробуй защитить. Нет, не истину, не политику и не экономику – себя. Потому что мне хочется поговорить с тобой не об экономике. И не о перспективах. И не о геополитике, прибежище потерявших любовь своих народов – политиков. Я хочу тебя унизить. Я хочу вернуть тебя на то место, которое ты занимаешь. И я это сделаю.



Как тебя задел один твит, а. И ты точно совершенно зассышь. У тебя нет выхода, ты трус. Ты испугаешься, потому что прекрасно знаешь, что меня учили в тех местах, куда тебя не пускали и на порог. И ты знаешь, как там смотрели на таких как ты. Это немножко устаревшая песня, но смотрели и смотрим именно так. Вы псы, отдалённая наша родня, мы вас раньше считали добычей. У тебя нет ни единого шанса в честном батле. Все увидят, чего ты стоишь. Ты не стоишь ничего без этой машины, которая работает на тебя и тратит на тебя наши же деньги. А ты не в состоянии связать двух слов. Не в состоянии найти реальных аргументов. Что ты мне ответил? Что я психически больной? Что у меня синдром Туретта? Подумать только, какое презрение к больным людям. И это в период пандемии, когда заболеть может любой. Значит, по-твоему, больные – это уроды, недостойные внимания. Даже предложил оплатить моё лечение. Оплати лечение Анне Шафран – она пять дней в неделю сидит к тебе левой щекой. У неё лицо скоро станет как у героя «Бэтмена». Купи ей что-нибудь. Ей всё тяжелее и тяжелее. Твоя радиация, твоя ядовитая слюна, которая ядовитее коронавируса, уже проникла глубоко в поры, в мозг. Несчастная женщина. Она сидит и слушает тебя день за днём левым ухом, и дистанция менее полутора метров.



Как же ты убог. Ты испугаешься батла со мной. Ты, конечно же, найдёшь этому массу объяснений. Но если ты согласишься и если найдётся в этой стране пара людей, которая согласится быть твоими секундантами, знай – я, хранитель тайного огня, служитель пламени Анора! Тёмный огонь не поможет тебе, пламя Удуна! Возвращайся во Тьму! Ты не пройдёшь! А знаешь, почему ты не пройдёшь? Ты пойдёшь – пересасывать. И всего от тебя толку – тьфу», — сказал Уткин в ролике на своём канале в YouTube.

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