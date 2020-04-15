О. Иванов: судя по статистике заболевших в Чечне, Кадыров всё делает правильно

Полузащитник грозненского «Ахмата» Олег Иванов поделился мнением о мерах, которые правительство Чеченской Республики принимает в связи с угрозой распространения коронавируса.

«Многие думали, что Китай далеко и вирус их не коснётся. Посмотрите на ту же Италию или США. Они говорили, что у них всё под контролем — и что в итоге вышло? Один человек прилетел, заразил пятерых, а дальше пошло по цепочке. Это не только наш менталитет, а вообще всего мира.



Кадыров предложил отправлять нарушителей карантина на полевые работы? Если поле находится далеко и человек ни с кем не контактирует, то можно и отправить, хаха. Если серьёзно, Рамзан Ахматович так говорит, потому что очень переживает за свой народ. Он один из первых ввёл запрет на посещение массовых мероприятий. И как показывает статистика заболевших в регионе, он всё делает правильно», — приводит слова Иванова Sport24.