О. Иванов: судя по статистике заболевших в Чечне, Кадыров всё делает правильно

Полузащитник грозненского «Ахмата» Олег Иванов поделился мнением о мерах, которые правительство Чеченской Республики принимает в связи с угрозой распространения коронавируса.
«Многие думали, что Китай далеко и вирус их не коснётся. Посмотрите на ту же Италию или США. Они говорили, что у них всё под контролем — и что в итоге вышло? Один человек прилетел, заразил пятерых, а дальше пошло по цепочке. Это не только наш менталитет, а вообще всего мира.
Кадыров предложил отправлять нарушителей карантина на полевые работы? Если поле находится далеко и человек ни с кем не контактирует, то можно и отправить, хаха. Если серьёзно, Рамзан Ахматович так говорит, потому что очень переживает за свой народ. Он один из первых ввёл запрет на посещение массовых мероприятий. И как показывает статистика заболевших в регионе, он всё делает правильно», — приводит слова Иванова Sport24.
- 15 апреля 2020
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