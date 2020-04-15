«И какого хрена мне маску надевать?» Полиция Киева обвинила Саленко в нарушении карантина

Бывший нападающий сборной СССР и киевского «Динамо» Олег Саленко нарушил правила карантина, введённого из-за угрозы распространения коронавируса.
Журналисты программы «Контролёр» канала «Украина» сняли в своём сюжете Саленко, участвовавшего в футбольном матче на спортивной площадке Киева. По словам репортёров, более 15 человек без средств индивидуальной защиты играли в футбол в то время, когда в стране запрещено собираться группами более 10 человек.
На вызов приехала полиция. Саленко возмутился замечаниями полицейских и журналистов. На просьбу корреспондента представиться бывший футболист ответил: «Стыдно не знать таких людей! Я вам скажу, как меня зовут. Только за моё интервью деньги платят. Эту систему надо проучить». Рядом с Саленко стоял экс-игрок киевского ЦСКА Александр Ковтун, утверждая, что коронавируса не существует, поэтому он принципиально не носит маску.
Затем Саленко достал из кармана маску и надел. «И какого хрена мне её надевать? Я устал с этой маской. У вас когда проснётся совесть, что вы сейчас делаете? Дурью маетесь, чтобы имя себе заработать?» — сказал экс-футболист журналистке.
Вины в нарушении карантина Саленко не признал, а инцидент назвал провокацией. Полицейские составили на легендарного футболиста протокол.
Саленко — лучший бомбардир чемпионата мира по футболу 1994 года, за что получил награду «Золотая бутса». Рекордсмен чемпионатов мира по количеству мячей, забитых в одном матче.
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