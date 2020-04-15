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Вадим Евсеев назвал любимые настольные игры. Среди них — «Монополия»

Вадим Евсеев назвал любимые настольные игры. Среди них — «Монополия»
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал, что во время карантина, который был введён из-за угрозы распространения коронавируса, играет в настольные игры.

Очень люблю настольные игры. Приставка лежит дома без дела. Купил когда-то, поиграл немного и забросил. А вот посоревноваться не с компьютером, но с человеком люблю. Шахматы, карты и монополия — то, что надо.

Таня с Полиной говорят, что я консерватор. Уговаривают попробовать поиграть в другие настольные игры. Почти решился. Наверное. Есть такие, которые всем по душе, как монополия? Дочка, кстати, прилично играет. На моём уровне. А вот Таня в бизнесе, честно скажу, не очень", — написал Евсеев в «Инстаграме».

Евсеев тренирует «Уфу» с 2019 года. Башкирский клуб, в 22 матчах набрав 27 очков, занимает 9-е место в РПЛ.

Евсеев рассказал, как в «Уфе» проходили выборы капитана команды
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