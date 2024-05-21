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Умер бывший игрок «Милана» и сборной ФРГ Карл-Хайнц Шнеллингер

Умер бывший игрок «Милана» и сборной ФРГ Карл-Хайнц Шнеллингер
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На 86-м году жизни умер экс-футболист итальянского «Милана» и сборной ФРГ, двукратный призёр чемпионата мира по футболу Карл-Хайнц Шнеллингер. Об этом сообщает британское онлайн-издание Daily Mail.

По информации источника, Шнеллингер скончался после продолжительной болезни в больнице в Милане. В Германии Карл-Хайнц выступал за такие команды, как «Кёльн» и «Теннис-Боруссия», в Италии представлял «Милан», «Мантову» и «Рому». Вместе с «россонери» Шнеллингер выиграл три Кубка Италии, а также стал чемпионом страны.

В составе сборной ФРГ Карл-Хайнц Шнеллингер стал серебряным призёром чемпионата мира 1966 года и бронзовым призёром мирового первенства в 1970 году. Суммарно за национальную команду футболист провёл 47 матчей и забил один гол.

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