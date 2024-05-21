Хомуха: чемпионства «Зенита» уже приелись — новый чемпион будет плюсом для РПЛ

Российский экс-футболист Дмитрий Хомуха высказался о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге сезона-2023/2024.

«Я уже давно ни за кого не болею в РПЛ, пусть в чемпионской гонке победит сильнейший. Всё в руках «Динамо». Если они выигрывают матч, то это будет историческим событием для динамовцев, ведь в новейшей истории станут чемпионами. Конечно, сейчас больше шансов у «Динамо», но всё возможно, так как встречаются два клуба, которые делают ставку на атакующий футбол. «Краснодар» тоже может стать чемпионом, если выиграет, а «Зенит» оступится. Я думаю, что полный стадион зрителей даст насладиться решающим матчем в Краснодаре.

Конечно, новый чемпион в РПЛ — это плюс для нашего чемпионата. Чемпионства «Зенита» уже приелись. Тоже самое мы наблюдаем в Германии, где «Байер» новой подстепью вдохнул свежесть в чемпионате. Поэтому будет очень интересно, как всё будет складываться в новом сезоне», — сказал Хомуха в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.