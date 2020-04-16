Кокорин — о праздновании гола с сосанием пальца: это странно выглядит после тюрьмы

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, который в настоящее время выступает за «Сочи» на правах аренды, рассказал, что планирует отказаться от нынешней манеры праздновать голы с сосанием пальца.

«Как поддержать себя в форме, если живешь в маленьком пространстве? Как я недавно жил полгода назад. Есть куча программ. Если есть возможность выйти в Интернет, открываешь программу — и там все упражнения есть. И делаешь. Ничего нового придумывать не надо. Элементарные приседания, подтягивания, отжимания.



У меня есть опыт, находился и в более тяжёлых условиях. Находиться в большом доме с семьёй — это не проблема.



Начал так праздновать голы, когда у меня родился ребёнок. Пока он был маленьким, этот жест был актуален. Но после того, как я просидел в тех местах и продолжаю так праздновать, это совсем странно выглядит. Поэтому нужно придумать что-то новое», — приводит слова Кокорина «Матч ТВ» со ссылкой на телеканал ТНТ.