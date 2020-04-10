Кокорин вернёт «Сочи» часть полученных денег из-за сокращения зарплат

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко сказал, что нападающий Александр Кокорин, как и другие игроки команды, будет участвовать в сокращении зарплат.

Кокорин перешёл в «Сочи» из «Зенита» на правах аренды минувшей зимой. Футболист сразу договорился с руководством клуба о выплате всей зарплаты авансом.

«По Александру Кокорину вопрос решается, но он также будет участвовать в процессе сокращения зарплат», — сказал Рубашко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

В нынешней кампании Кокорин помог «Сочи» в четырёх матчах Российской Премьер-Лиги. 29-летний форвард записал в свой актив 3 гола и 2 результативные передачи.

Турнирная таблица чемпионата России сезона-2019/2020

Лучшие бомбардиры РПЛ сезона-2019/2020.