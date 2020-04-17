Александр Кержаков: Петербург справится с Евро в 2021 году, если эпидемия спадёт быстро

Бывший нападающий петербургского «Зенита» Александр Кержаков поделился мнением о перспективах проведения матчей чемпионата Европы в Санкт-Петербурге в 2021 году.
«Мы не знаем, когда затихнет эпидемия, схлынет вирус и люди заживут нормальной жизнью. Если все сильно затянется, то будет не до Евро и вообще не до футбола. А вот если все будет хорошо, к примеру, уже этим летом, то да, к 2021 году Петербург все организует классно. У нас отличный стадион, тренировочные базы, гостиницы, да и сам город прекрасен и с удовольствием примет болельщиков и туристов. Но повторюсь, об этом говорить пока рано, главное — сберечь здоровье людей», — приводит слова Кержакова «Собака.ru».
Евро-2020 был перенесён на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Санкт-Петербург должен принять четыре матча турнира.
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