Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Агент Гурцкая: чемпионат России начнётся не раньше 7-14 июня

Агент Гурцкая: чемпионат России начнётся не раньше 7-14 июня
Футбол / РПЛ 0

Агент Тимур Гурцкая поделился мнением о возможных датах возобновления чемпионата России, приостановленного из-за пандемии коронавируса.

«Когда будет футбол в России? Мы, как обычно, самые последние всё сделаем. Все будут играть к концу мая — началу июня, а мы, может быть, к середине июня. А как мы собираемся начать чемпионат России? К нам прилететь нельзя, наша страна на прилёт официально закрыта до 1 июня. Как иностранцы вернутся? Частные борты? Вы хотите, чтобы «Тамбов» своих футболистов частными бортами привёз и разорился окончательно? Если только дядя Дима Селюк даст один из своих самолётов. Не понимаю, как технически можно начать тренировки раньше 15 мая. Думаю, Россия раньше 7-14 июня чемпионат не начнёт», — сказал Гурцкая в прямом эфире «Инстаграма» с Нобелем Арустмяном.

Агент Гурцкая: за деньги, что просит за Шапи «Краснодар», он никогда не уедет в Европу
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020