Агент Гурцкая: чемпионат России начнётся не раньше 7-14 июня

Агент Тимур Гурцкая поделился мнением о возможных датах возобновления чемпионата России, приостановленного из-за пандемии коронавируса.
«Когда будет футбол в России? Мы, как обычно, самые последние всё сделаем. Все будут играть к концу мая — началу июня, а мы, может быть, к середине июня. А как мы собираемся начать чемпионат России? К нам прилететь нельзя, наша страна на прилёт официально закрыта до 1 июня. Как иностранцы вернутся? Частные борты? Вы хотите, чтобы «Тамбов» своих футболистов частными бортами привёз и разорился окончательно? Если только дядя Дима Селюк даст один из своих самолётов. Не понимаю, как технически можно начать тренировки раньше 15 мая. Думаю, Россия раньше 7-14 июня чемпионат не начнёт», — сказал Гурцкая в прямом эфире «Инстаграма» с Нобелем Арустмяном.
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