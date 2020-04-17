Раджа Найнгголан помогает с доставкой еды нуждающимся во время карантина

Полузащитник «Интера» Раджа Найнгголан, который выступает за «Кальяри» на правах аренды, помогает с доставкой еды нуждающимся во время карантина в Италии, введённого из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Sardegna Live.

Сообщается, что Найнгголан вместе с группой волонтёров занимается организацией и доставкой продуктов семьям людей, которые потеряли работу во время карантина, и другим нуждающимся. Раджа был замечен в пункте волонтёров в защитной маске и перчатках.

Напомним, все европейские чемпионаты, кроме первенства Высшей лиги Беларуси, приостановлены из-за пандемии коронавируса. Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы перенесены на неопределённый срок.

В нынешнем сезоне 31-летний Найнгголан провёл за «Кальяри» 21 матч в чемпионате Италии (20 — в основном составе), в которых стал автором 5 забитых мячей и отдал 6 результативных передач.