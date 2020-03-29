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«Кальяри» готов выкупить трансфер Найнгголана у «Интера»

«Кальяри» готов выкупить трансфер Найнгголана у «Интера»
Футбол / Италия 0

«Кальяри» намерен выкупить трансфер бельгийского полузащитника «Интера» Раджи Найнгголана, утверждает Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport.

По данным источника, сардинийский клуб готов заплатить за футболиста требуемые € 20 млн. Впрочем, проблемой является высокая зарплата игрока, который по контракту с «Интером» получает € 4 млн в год. Таким образом, бельгийцу придётся пойти на снижение своих финансовых требований, если он хочет остаться в «Кальяри».

В нынешнем сезоне 31-летний Найнгголан выступает за «Кальяри» на правах аренды. Хавбек принял участие в 21 матче чемпионате Италии (20 — в основном составе), в которых стал автором пяти забитых мячей и отдал шесть результативных передач.

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