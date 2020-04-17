Заседание суда по делу Кокорина и Мамаева отложено из-за коронавируса

Заседание Второго кассационного суда по жалобам защиты полузащитника «Ростова» Павла Мамаева и нападающего «Сочи» Александра Кокорина, которое было назначено на 20 апреля, отложено из-за пандемии коронавируса.
«Судебное заседание, назначенное на 20 апреля, не состоится в связи с коронавирусом, дата нового рассмотрения будет назначена позднее», — цитирует адвоката Павла Мамаева Игоря Бушманова «Р-Спорт».
Напомним, в октябре 2018 года Кокорин, его брат Кирилл, Мамаев, а также их друг Александр Протасовицкий участвовали в двух потасовках в Москве, в результате чего пострадали три человека. 8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий получили 1 год и 5 месяцев. Мамаев и Кокорин вышли на свободу в середине сентября 2019 года по условно-досрочному освобождению.
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